Испания передаст Украине десятки бронемашин и 4 танка Leopard 2А4: появились подробности

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ее страна передаст Украине десятки бронемашин и 4 танка Leopard 2А4. Техника прибудет в Польшу 19 июня, а после этого отправится в нашу страну.

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Об этом сообщает минобороны Испании. В частности, Испания отгрузит 20 автомобилей TOA (Transporte Oruga Acorazados).

"Украина защищает правое дело, и поэтому они получают нашу поддержку во всех видах, не только в отправке материалов, но и в обучении украинских комбатантов. Позиция Испании – четкая и решительная поддержка, как и всех стран НАТО и Европейского Союза. Наша приверженность тотальна и абсолютна", – заявила Роблес.

Она также объявила о передаче госпиталя Role 2 plus, способного поддерживать бригаду, с неотложной хирургией и ключевой стабилизацией, лабораторными и фармацевтическими службами, которые можно развернуть в двенадцати контейнерах. Перед его доставкой планируется обучение в Испании украинских военнослужащих, которые возьмут на себя эту часть.

"Наша приверженность поддержке Украины в ее стремлении к полному, справедливому и прочному миру будет оставаться неизменной до тех пор, пока это необходимо", – отметила Роблес.

Напомним, в четверг, 15 июня, в Брюсселе прошла встреча в формате "Рамштайн". Восемь стран уже объявили о многомиллиардных обязательствах по военной помощи Украине, а также о передаче вооружения. Речь идет о Дании, Нидерландах, Великобритании, США, Канаде, Италии, Норвегии и Германии.