Оккупанты атаковали эвакуационный экипаж в Донецкой области: есть жертва и раненые

Российские войска атаковали эвакуационный экипаж в Донецкой области, применив дрон. В результате удара погиб по меньшей мере один человек, еще несколько получили ранения.

Медики пытаются как можно быстрее доставить пострадавших в больницу. Об атаке сообщил руководитель организации Евгений Каплин сообщил странице в Facebook.

Инцидент произошел в населенном пункте Алексеево-Дружковка в Донецкой области. Российский беспилотник ударил по эвакуационному экипажу "Пролиска", который работал на месте и выполнял гуманитарную задачу.

В результате атаки есть погибшая, а также раненые среди членов экипажа. Сейчас продолжаются мероприятия по эвакуации пострадавших в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь. Обстоятельства атаки уточняются.

Как рассказывал OBOZ.UA, в ночь на 20 марта российские войска атаковали ударными дронами Одесскую область. В результате атаки повреждения получили два гражданских коммерческих судна, загруженные зерном, также повреждены админздания, зерновой бункер и оборудование порта.

