В Одесской области в результате атаки РФ повреждены коммерческие суда, есть раненые. Фото

В ночь на 20 марта российские войска атаковали ударными дронами Одесскую область. В результате атаки повреждения получили два гражданских коммерческих судна, загруженные зерном, также повреждены админздания, зерновой бункер и оборудование порта.

Пострадали два человека. Об этом утром рассказал начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Что известно

Ночью в Одесской области воздушную тревогу объявляли для Одесского, Белгород-Днестровского и Измаильского района.

"В результате ночной атаки врага ударными беспилотниками повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадос, которые были пришвартованы у причалов и загружены зерном", – рассказал Кипер, не уточнив, где именно зафиксированы такие последствия вражеских ударов.

Чиновник добавил, что в атакованном порту повреждены административные здания, зерновой бункер и оборудование. Вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.

"На местах событий продолжаются работы по устранению последствий. Правоохранительные органы фиксируют очередные военные преступления, совершенные российскими захватчиками", – отметил Кипер.

Как рассказывал OBOZ.UA, в ночь на 19 марта российские оккупанты массированно ударили по Одессе.

В городе повреждены жилые дома и нежилые сооружения в трех районах облцентра. Пострадали по меньшей мере три человека.

