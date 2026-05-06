Критически важный для производства 'Шахедов' и 'Искандеров': что известно о заводе в Чебоксарах, по которому прилетел 'Фламинго'. Фото

В ночь с 4 на 5 мая 19-я ракетная бригада "Святая Варвара" нанесла удар по предприятию АО "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, что более чем в 900 км от границы Украины. Для атаки использовали крылатые ракеты FP-5 "Фламинго", а уже утром по объекту ударили украинские дальнобойные беспилотники.

О поражении предприятия сообщили источники"Дифенс Экспресс", которые также уточнили тип примененного вооружения. По их данным, речь идет о комбинированном ударе, во время которого сначала использовали ракеты, а затем беспилотники.

В сообщении указано: "АО "ВНИИР-Прогресс" критически важен для рашистов. Причем настолько, что там чтобы защитить его от украинских дальнобойных беспилотников решили "замангалить" сразу все здание, но его это не спасло".

Что производит завод

АО "ВНИИР-Прогресс" входит в состав объединения "АБС Электро" и специализируется на производстве электроники. Речь идет о программно-аппаратных комплексах релейной защиты и автоматики, системах управления технологическими процессами, а также электротехнических изделиях и радиоэлектронной продукции. Но ключевым направлением, как указывают источники, является производство помехозащищенных антенн спутниковой навигации "Комета-М".

Эти антенны используются в различных видах российского вооружения. Их устанавливают в комплектах УМПК для авиабомб, дронах типа"Шахед", разведывательных БПЛА "Орлан-10", а также в новых крылатых ракетах и отдельных версиях баллистических ракет ОТРК "Искандер". Фактически речь идет о компоненте, который обеспечивает навигацию и точность поражения.

По имеющейся информации, удар был нанесен на значительном расстоянии от украинской границы – более 900 км. Сначала применили крылатые ракеты FP-5 "Фламинго", после чего утром состоялась повторная атака с использованием дальнобойных беспилотников. Объект пытались защитить от таких ударов – здание, по данным источников, дополнительно укрепляли конструкциями.

Впрочем это не помешало поражению. Предприятие считается критически важным для российской оборонной промышленности, в частности в части обеспечения навигационных систем для высокоточного вооружения. Последствия удара уточняются.

Эволюция антенн

Параллельно с развитием украинских средств радиоэлектронной борьбы российская сторона увеличивала количество элементов в антеннах "Комета-М". Если раньше стандартом были 4 элемента, то теперь их количество в некоторых образцах может достигать 16.

В случае потери возможности производить такие антенны российская сторона рискует остаться без ключевого элемента навигации для дальнобойных средств поражения. Речь идет о системах, от которых зависит точность применения вооружения.

В то же время в своих изделиях иногда используют и китайские CRPA-антенны. Теоретически это дает возможность перейти на альтернативные решения, среди которых уже есть варианты с 16 элементами, подобные современным "Комета-М".

Однако такой переход требует времени. Он может вызвать задержки в производстве дальнобойных средств поражения. К тому же остается открытым вопрос, смогут ли китайские производители быстро обеспечить необходимые объемы.

Пока речь не идет о полной остановке производства "Комета-М". Степень повреждения предприятия после удара уточняется, но, по имеющейся информации, оно, вероятно, продолжит работу с возможными задержками.

