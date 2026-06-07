'Кто атаковал? Инопланетяне?' МАГАТЭ в очередной раз беззубо обеспокоилось из-за ядерной провокации РФ в Украине

Международное агентство по атомной энергии отреагировало на российскую атаку по центральному хранилищу отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. Однако МАГАТЭ не упомянуло о России и ограничилось заявлениями об обеспокоенности и "необходимости гарантировать ядерную безопасность".

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Об этом говорится в заметке агентства на странице в Х. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что инцидент вызывает "глубокую обеспокоенность" и сообщил, что в ближайшее время направит экспертную миссию для оценки последствий.

"Инцидент вызывает глубокую обеспокоенность, поскольку он произошел на объекте, содержащем большое количество ядерного материала, который хранится всего в нескольких метрах от атакованного здания. Нападения на ядерные объекты являются абсолютно неприемлемыми и прямо противоречат ключевым принципам ядерной безопасности", – заявил Гросси.

Такая реакция вызвала возмущение в сети. В комментариях к сообщению немало пользователей раскритиковали МАГАТЭ.

"Кто атакует? Инопланетяне? Военные преступники, убийцы из Росатома!", – написал один из пользователей.

"Атаки на ядерную инфраструктуру становятся ужасной нормой, приближающей нас к глобальной катастрофе. От ЗАЭС до Бараки, а теперь и до этого безрассудного удара дрона по Чернобыльскому хранилищу отработанного топлива, боевые действия постоянно пересекают красные линии"

"Нападение на Чернобыльскую атомную электростанцию или ее оккупация широко считается нарушением международного гуманитарного права. Эти действия подпадают под конкретные положения Женевских конвенций и международных договоров, регулирующих ядерную безопасность"

Что предшествовало

Ночью 7 ударный дрон оккупантов попал по площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). После попадания дрона частично разрушено здание приемки контейнеров, при этом подчеркивается, что отработанное ядерное топливо там не хранилось.

Впоследствии в Генеральном штабе сообщили, что на месте пожара были обнаружены обломки российского дрона типа "Шахед".

Несмотря на разрушения и пожар, информации о пострадавших нет, а радиационный фон остается в пределах допустимых норм.

Атакованный объект расположен примерно в 15 километрах от Чернобыльской АЭС. Он предназначен для долговременного безопасного хранения отработанного ядерного топлива из реакторов типа ВВЭР украинских атомных станций.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне враг атаковал два катера Морской поисково-спасательной службы, которые выполняли гуманитарную миссию в пределах украинского морского коридора. Есть пострадавшие.

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