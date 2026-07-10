Войска РФ ударили по автомобилю "Белого ангела" в Дружковке: ранены 3 полицейских и 2 гражданских

Военные российской оккупационной армии нанесли целенаправленный удар по автомобилю эвакуационной группы "Белый ангел". Атака произошла в прифронтовой Дружковке, Донецкой области.

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Пострадали три полицейских и двое гражданских мужчин. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщила полиция Донецкой области.

"Удар по эвакуационной группе "Белый ангел": ранены полицейские и гражданские лица", – говорится в сообщении.

Что известно

Как сообщили правоохранители, оккупанты с помощью дрона атаковали полицейских именно во время эвакуации маломобильного мужчины, передвигавшегося на инвалидной коляске, и его сына. Циничный удар агрессора зафиксировали журналисты, находившиеся на месте происшествия.

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В результате атаки осколочные ранения получили трое сотрудников правоохранительных органов, а также двое гражданских лиц.

У полицейских было всего несколько минут, чтобы остановить кровотечение и оказать первую помощь себе и спасенным людям, ведь вскоре враг направил на них еще один дрон.

"Даже раненые, "Белые ангелы", сумели спасти людей и вырваться из-под обстрела. Все выжили и сейчас проходят лечение", – отмечается в сообщении.

Напомним, накануне захватчики нанесли авиаудар по жилому дому в Дружковке. В результате очередного преступления российских войск погибли три человека, еще двое получили ранения. Еще две женщины в возрасте 46 и 79 лет получили осколочные ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсонской области эвакуационная группа из полицейских и волонтеров попала под атаку российского FPV-дрона во время вывоза жителей прифронтовой Белозерки. Инцидент произошел во время спасения пяти пожилых людей и их домашних животных. В результате атаки никто не пострадал.

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