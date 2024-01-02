В оккупированном Крыму неспокойно: в Севастополе фиксируют мощные взрывы

Вечером во вторник, 2 января, во временно оккупированном Крыму снова было неспокойно. В нескольких районах сообщали о взрывах, особенно громко было в Севастополе, там после двух "хлопков" в небо поднялись столбы дыма.

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По данным из российских пабликов, взрывы были слышны в разных частях города, в том числе в районе Стрелецкой бухты. Местные жители также жаловались, что в их домах из-за взрывов вылетели стекла.

Первые кадры из Севастополя опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер".

В последствии местная оккупационная "власть" в лице "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева заявила об уничтожении ракеты над Черным морем. А российские пропагандисты нафантазировали сбитие самолета, который якобы запустил по Севастополю ракеты Storm Shadow.

В сети также сообщили, что в Орловке работала российская ПВО, в Каче тоже прозвучало два взрыва.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко писал о сильном взрыве в Тургеневке под Бахчисараем. "Севастополь выгребает взрывную волну", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он больше не будет озвучивать планы относительно контрнаступления наших Вооруженных сил и не будет говорить, чего наше государство может достичь в течение 2024 года. Однако он дал понять, что центром событий на фронте будет Крым и связанное с ним сражение с РФ в Черном море.

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