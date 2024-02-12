ВСУ взяли в плен еще почти 25 оккупантов на Таврическом направлении: детали

Силы обороны Украины за минувшую неделю (5-11 февраля) в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" захватили в плен почти 25 российских оккупантов. Половину из них – за 11 февраля, прежде всего на Запорожском направлении.

О результатах боевой работы сообщил на своем канале в Telegram командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский. Бригадный генерал отметил, что интенсивность боестолкновений в зоне ответственности его ОСГВ увеличилась, поэтому растет и количество пленных военнослужащих страны-агрессора РФ.

Общие потери противника за 11 февраля составили 449 оккупантов и 27 единиц военной техники, не считая БПЛА.

Среди уничтоженной вражеской техники было пять танков, 18 боевых бронемашин, две артсистемы, один автомобиль и одна единица специальной техники. Кроме того, защитники нашей страны нейтрализовали 122 российских дрона разных типов.

Тарнавский закончил пост словами: "Вместе победим! Слава Украине!".

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 11 февраля в Украине наши воины ликвидировали 790 российских оккупантов. Учитывая эту цифру, с начала полномасштабной войны защитники "демилитаризировали" уже 395 990 военнослужащих вражеского войска.

– 12 февраля, согласно оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, произошло 63 боевых столкновения.

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