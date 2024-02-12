Авиация ВСУ нанесла удары по 13 районам сосредоточения армии РФ: уничтожен личный состав, вооружение и техника оккупантов – Генштаб

В понедельник, 12 февраля, авиация Сил обороны Украины нанесла удары по тринадцати районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупанта. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены шесть разведывательных БПЛА.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба. Впрочем, несмотря на значительные потери, российский агрессор не отказывается от планов полной оккупации Украины.

Кроме того, оккупант игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Российский агрессор активно применяет квадрокоптеры типа FPV, штурмует украинские позиции с помощью бронетехники и авиации.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 63 боевых столкновения.

В общей сложности враг нанес 5 ракетных, семьдесят один авиационный удар, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения и многочисленные разрушения.

На Северском и Слобожанском направлениях агрессор сохраняет военное присутствие на границе, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России. Кроме того, оккупанты наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Кроме того, около 20 населенных пунктов были обстреляны российскими оккупантами.

Украинские военные отразили атаку россиян на Купянском направлении в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населённых пунктов в Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили атаку противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Выемка Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении украинские военные отразили шесть атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Андреевка и Клищиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские воины отразили четырнадцать атак врага в районе Авдеевки и еще четыре атаки в районах Тоненького, Невельского Донецкой области. Там же агрессор, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также российские захватчики нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись около двадцати населенных пунктов.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Парасковеевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Курахово, Новомихайловка, Екатериновка, Парасковеевка и другие населенные пункты.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили атаку врага в районе южнее Пречистовки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около десяти населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное.

На Запорожском направлении силы обороны отразили атаку противника в районе западнее Новопокровки Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около двадцати населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 2 безуспешные попытки штурма позиций наших войск. Под артиллерийским огнем оказались населённые пункты Херсон, Антоновка, Понятовка Херсонской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Крупица, Крынки, Берислав Херсонской области. Агрессор также произвел обстрелы из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Львове, Тягинко, Ивановка и Крынки.

Как сообщал OBOZ.UA, масштабные изменения в украинском военном руководстве, недавно проведенные президентом Зеленским, свидетельствуют также и о поиске новых стратегий противостояния российской агрессии в новых условиях, которые сформировались по причине недостаточных объемов военной помощи от западных партнеров.

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