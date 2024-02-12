ВСУ ликвидировали еще 790 оккупантов и сожгли 21 российскую ББМ – Генштаб

Силы обороны Украины за еще одни сутки ожесточенных боев с войсками РФ ликвидировали около 790 их личного состава. Учитывая эту цифру, с начала полномасштабной войны защитники "демилитаризировали" уже 395 990 оккупантов.

Также воины уничтожили множество различной военной техники и вооружения ВС РФ, в том числе 91 единицу накануне. Данные о потерях врага на 12 февраля 2024-го озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Помимо большого количества живой силы армии РФ, за прошедшие сутки украинские бойцы обезвредили 21 российскую боевую бронированную машину (всего 11 977), 10 танков (6416), шесть артиллерийских систем (9481).

Защитники неба сбили 45 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 7302) и одну крылатую ракету (1882).

На земле же воины сожгли семь единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем12 599), одну – спецтехники (1514) оккупантов.

В списке уничтоженного российского вооружения и техники также числятся 981 РСЗО, 666 средств ПВО, 332 самолета, 325 вертолетов, 24 корабля/катера, подлодка.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 81-й ОАЭБр (Слобожанская бригада ДШD) показали уничтожение ряда российских танков. Вражескую технику защитники подстрелили возле села Белогоровка на Луганщине.

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