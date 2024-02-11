Пылает вражеская техника: военные показали, как уничтожают танки армии РФ в Луганской области. Видео

Украинские воины продолжают уничтожать врага в Луганской области. Защитники из рядов 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в районе села Белогоровка устроили охоту на вражеские танки.

Бронетехнику захватчиков выжигали операторы ударных дронов бригады. Видео, зафиксировавшее "демилитаризацию" оккупационной армии, опубликовал полковник Вооруженных сил Украины Владислав Назаров.

"Операторы ударных дронов 81-й ОАэМБр выжигают российскую технику в районе села Белогоровка на Луганщине", – написал он.

Операторы ударных дронов подразделения "Sova FM " 81-ОАеМБр на опубликованных Назаровым видео методично выбивают вражескую бронетехнику – как стоящую, так и на полном ходу.

При этом операторы демонстрируют ювелирную точность: в большинстве снятых поражений сбросы они осуществляли в люки, выжигая "броню" изнутри.

Напомним, утром 11 февраля в Генштабе отчитались, что ВСУ обезвредили за сутки 930 оккупантов и 12 танков армии РФ. В общей сложности было уничтожено 78 единиц вражеской техники и вооружений. А безвозвратные потери врага в живой силе достигли 395 200 человек.

Также сообщалось, что в британской разведке пришли к выводу, что удар ВСУ по аэродрому "Бельбек" в оккупированном Крыму еще больше подорвал потенциал российской авиации. Уничтожение "бункера координационного центра радиолокационного контроля", полагают там, ухудшит способность России координировать воздушную деятельность в Черноморском регионе.