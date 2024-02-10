Удар ВСУ по аэродрому 'Бельбек' в оккупированном Крыму еще больше подорвал потенциал российской авиации – британская разведка

Удар по военному аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Севастополе (Крым) 31 января ухудшит способность России координировать воздушную деятельность в Черноморском регионе. В ходе атаки был уничтожен "бункер координационного центра радиолокационного контроля".

Из-за этой потери нагрузка на парк самолетов A-50 и уже и личный состав, способный управлять воздушными операциями, значительно возрастет. Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованной в соцсети Х (exTwitter) Минобороны Великобритании.

Там отметили, что российская авиация в значительной степени возлагается на наземные пункты управления, такие как Бельбек, для координации своих воздушных сил, особенно истребителей.

"Это особенно актуально во время нынешних боевых действий, где воздушное пространство является конкурентным и становится все сложнее", – отметили британские разведчики.

Они убеждены, что российские пилоты и наземный персонал истощены боевыми операциями в Украине.

"Любые дальнейшие удары по критически важным узлам координации в Крыму, безусловно, усилят это давление, создавая повышенную вероятность ошибки или просчета", – считают британские разведчики.

Напомним, 31 января во временно оккупированном Крыму раздался ряд взрывов – их слышали по меньшей мере в шести населенных пунктах. Во время этих событий в Севастополе разгорелся большой пожар в районе аэродрома "Бельбек". Впоследствии россияне заявили, что там были уничтожены их самолеты и живая сила. А на следующий день росСМИ уже писали о поражении пункта связи, подчиненного воинской части 80159 ВС РФ.

1 февраля в сети опубликовали кадры с последствиями удара по военному аэродрому "Бельбек". На них был виден пожар, охвативший скопление техники.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российские Telegram-каналы сообщили, что в результате атаки по аэродрому "Бельбек" был поражен вражеский пункт связи. Он принадлежит воинской части 80159.

– Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что после ракетного удара по аэродрому "Бельбек" российская армия потеряла пункт управления авиацией. Но, несмотря на это, враг пытается создать видимость, что якобы ничего не изменилось и вопреки рискам продолжает применять авиацию на юге Украины.

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