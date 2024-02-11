ВСУ обезвредили за сутки 930 оккупантов и 12 танков армии РФ

Защитники Украины за прошедшие сутки ликвидировали в боевых столкновениях 930 солдат ВС РФ. Учитывая их, на сегодня потери живой силы оккупационной армии, вторгшейся на нашу землю 718 суток назад, достигают 395 200.

Накануне в рядах врага тоже стало на 78 единиц меньше военной техники и вооружения. Обновленные данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Согласно им, в течение 10 февраля украинские воины уничтожили 16 артиллерийских систем (всего 9475), 14 боевых бронированных машин (11 956) и 12 танков (6406) захватчиков.

Также бойцы сбили 22 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 7257), превратили в металлолом 13 единиц вражеской автотехники и автоцистерн (12 592), одну – спецтехники (1513).

Кроме этого, всего во время полномасштабной войны Силы обороны обезвредили 1881 крылатую ракету, 981 РСЗО, 666 средств ПВО, 332 самолета, 325 вертолетов, 24 корабля/катера, подлодку войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 февраля только на Таврическом направлении фронта защитники ликвидировали 361 оккупанта и сбили почти 150 вражеских дронов. Также воины уничтожили 13 единиц другой российской техники и вооружения, поразили два склада БК захватчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!