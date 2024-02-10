На Таврийском направлении ВСУ уничтожили 145 дронов и 2 склада боеприпасов армии РФ: все подробности

В течение суток 9 февраля в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" украинские воины ликвидировали 361 российского оккупанта, 13 единиц военной техники и вооружений и почти 150 вражеских дронов разных типов. Кроме того, защитники взорвали два вражеских склада боеприпасов.

Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. Он добавил, что основные усилия армия государства-агрессора концентрирует в районе Авдеевки.

"Общие потери противника за прошедшие сутки составили: 361 российский оккупант и 13 единиц военной техники, не считая БпЛА. В частности, это 2 танка, 1 боевая бронемашина, 1 артсистема, 6 автомобилей и 3 единицы специальной техники. Также украинские Силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов. . Нейтрализованы или уничтожены 145 БпЛА разных типов", – перечислил потери захватчиков командующий.

Самые ожесточенные бои, продолжил Тарнавский, идут на Авдеевском направлении: именно там захватчики сосредотачивают основные усилия.

"Замысел российских агрессоров ясен: они прежде всего хотят установить контроль над логистическими путями обеспечения наших подразделений на северном фланге. Однако мы даем адекватный ответ на действия противника. Усиливаем рубеж блокировки, выставляем дополнительные огневые позиции, задействуем свежие эффективные силы. Логистическое снабжение продолжает осуществлятся" – рассказал он.

Всего в операционной зоне ОВСУ "Таврия" накануне захватчики нанесли 17 авиаударов и совершили 599 артиллерийских обстрелов.

Также произошло 57 боевых столкновений.

Больше всего вражеских штурмов украинские воины отбили, по данным Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, вблизи Авдеевки и Новобахмутовки: там захватчики совершили 21 атаку. Еще 12 атак отражены вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

"На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 19 атак. На Шахтерском направлении нашими защитниками отбиты 2 атаки врага южнее Золотой Нивы Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области. На Запорожском. атаки противника западнее Новопокровки, Вербового и в районе Работино Запорожской области", – рассказали в пресс-центре Сил обороны Таврийского направления.

Напомним, накануне по всей линии фронта украинские воины ликвидировали 980 оккупантов. Также уничтожены 111 единиц военной техники и вооружений, в том числе девять танков, 24 артсистемы и 21 ББМ.

Также сообщалось, что контрразведка СБУ за неделю уничтожила 24 объекта армии РФ, в том числе танк, укрепление и наблюдательный пункт.