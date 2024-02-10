Танк, укрепление, наблюдательный пункт и не только: контрразведка СБУ за неделю уничтожила 24 объекта армии РФ. Видео

Военная контрразведка СБУ продолжает выполнять операции по уничтожению вражеской логистики и боевым позициям на фронте. За последний период времени защитникам удалось ликвидировать один танк, 13 транспортных средств, 2 комплекса "Муром-М ", а также 7 вражеских укреплений и наблюдательный пункт оккупантов.

Операции по поражению враждебных целей были проведены бойцами из 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ. Соответствующее видео было опубликовано в Официальном Telegram-канале СБУ.

"Что бы ни делал враг – месть от воинов СБУ ждет его в любом случае. Работаем дальше до полной Победы!" – отмечают защитники.

Ранее сообщалось, что накануне, 9 февраля, Силы обороны Украины уничтожили 980 российских оккупантов, безвозвратные потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 394 270 человек. Также за сутки ликвидировано 111 единиц военной техники и вооружения противника.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины в среду, 7 февраля, уничтожили ударный вертолет Ка-52 ("Аллигатор") российских войск. Вражескую "птичку" вместе с экипажем навеки приземлили на Авдеевском направлении.

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