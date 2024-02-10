ВСУ ликвидировали еще 980 оккупантов и уничтожили 9 танков – Генштаб

Накануне, 9 февраля, Силы обороны Украины уничтожили 980 российских оккупантов, безвозвратные потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 394 270 человек. Также за сутки ликвидированы 111 единиц военной техники и вооружения противника.

В частности, россияне недосчитались девяти танков. Обновленные данные по потерям России в войне опубликовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Защитники превратили в металлолом девять вражеских танков (всего их уничтожено уже 6394), 21 боевую бронированную машину (11942) и 24 артиллерийские системы (9459).

Кроме того, враг потерял 26 БпЛА оперативно-тактического уровня (в общей сложности ликвидировано 7235), а также 28 единиц автомобильной техники (12579) и три единицы спецтехники (1512).

Неизменным на утро 10 февраля остается количество уничтоженных российских РСЗО (981), средств ПВО (666), самолетов (332), вертолетов (325), крылатых ракет (1881), кораблей/катеров (24) и подводных лодок (одна).

Напомним, ранее издание и издание Foreign Affairs опубликовало материал, в котором отметило, что Украина выиграла битву за Черное море, усложнив России удержание Крыма. Используя БПЛА, крылатые ракеты и различные нетрадиционные методы, к октябрю 2023 Украина оттеснила российский флот от его главной базы в оккупированном Крыму в восточную часть Черного моря.

Победа на море позволила Киеву забрать войска, рассредоточенные вдоль побережья и отправить их на фронт. Также Украина обеспечила безопасность морских путей, имеющих решающее значение для экспорта зерна, и усложнила усилия России по поставкам и укреплению Крыма.