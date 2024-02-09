Украина выиграла битву за Черное море, осложнив России сдерживание Крыма – Foreign Affairs

За время полномасштабной войны Украина успела выиграть у России битву за море. Морские достижения Киева не обеспечат полную победу в войне, которая в основном идет на суше, но эти победы помогут стране добиться успеха в более широком плане.

Об этом говорится в материале издания Foreign Affairs, публикованном 8 февраля. Как отмечается, используя БПЛА, крылатые ракеты и различные нетрадиционные методы, к октябрю 2023 года Украина оттеснила российский флот от его главной базы в оккупированном Крыму к восточному углу Черного моря.

"Военно-морскому флоту Украины удалось потопить девять крупных российских кораблей и отвоевать часть утраченных территорий. Эти победы стали ярким пятном для страны, которая находится под постоянными воздушными атаками и застряла в дорогостоящем тупике на местах", – говорится в материале.

Победа на море позволила Киеву забрать войска, рассредоточенные вдоль побережья, и отправить их на фронт. Также Украина обеспечила безопасность морских путей, которые имеют решающее значение для экспорта зерна, и осложнила усилия России по снабжению и укреплению Крыма.

"Со временем Украина может закрепить этот успех, увеличив свое влияние на будущих мирных переговорах. Однако для успеха этой стратегии Киеву потребуется непрерывный поток военной помощи с Запада", – пишет автор.

По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, с февраля 2022 года Россия потеряла около 40% своих объектов на Черном море. Помимо крейсера "Москвы", украинские ракеты и беспилотники уничтожили или серьезно повредили два фрегата, пять танковых кораблей, десантные корабли и подводные лодки.

Удары по штабам ВМФ России, верфям, аэродромам и объектам ПВО в Крыму ослабили береговую оборону флота, системы управления и материально-технического обеспечения. Чтобы защитить оставшиеся корабли, Россия перевела большую их часть на свою военно-морскую базу в Новороссийске, в восточной части Черного моря. Но даже там, вдали от боевых действий, как говорится в материале, корабли не были в безопасности. В августе 2023 года украинский морской беспилотник пересек Черное море и повредил в гавани российский военный корабль.

Автор утверждает, что военно-морской успех Украины не означает конец войны, которая ведется преимущественно на суше, однако это дает Киеву несколько важных преимуществ.

Один из них – политический и психологический. Победа над российским флотом на море повышает моральный дух украинского гражданского населения и военных. Кроме того, сторонники Украины, учитывая тупик на поле боя и атаки России с воздуха, могут указать на победу на море как на доказательство того, что военный успех возможен.

Поскольку российские корабли отодвинуты далеко от украинских берегов, угроза морского нападения исчезла. Таким образом, Украина смогла перераспределить сухопутные силы, охранявшие береговую линию, и передать береговую оборону местным силам.

Еще одним преимуществом является логистическая проблема, с которой сейчас сталкивается Россия. Москве становится все труднее отправлять грузы в Крым, поскольку украинские ракетные удары угрожают российским транспортным судам и периодически перекрывают мост через Керченский пролив, который соединяет полуостров с Россией.

Кроме того, Украина сократила возможности России вмешиваться в экспорт зерна из Одессы. Оттеснение российского военно-морского флота позволило возобновить движение прибрежного судоходства.

"Украине нужна помощь своих союзников, чтобы сохранить эти преимущества. Хотя запасы противокорабельных ракет Киева на данный момент, вероятно, достаточны, учитывая их относительно нечастое использование, украинским военным, безусловно, понадобится больше ракет наземного нападения из Франции, Великобритании и США. Украина также будет продолжать полагаться на разведывательную поддержку Великобритании, США и других партнеров для выявления целей и уязвимостей России", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, историк Йельского университета Тимоти Снайдер подчеркнул, что западные издания, которые разгоняют тезис о том, что контрнаступление ВСУ не имело значительного успеха, не замечают одно из самых главных достижений украинской армии – победу в Черном море. Эта победа очень значимая для Украины.

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