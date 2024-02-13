Россия потеряла в Украине много танков, но имеет запасы еще на три года войны – IISS

Россия потеряла в войне в Украине более 3000 танков за время полномасштабного вторжения – количество, соответствующее всему ее довоенному действующему арсеналу. Однако страна-агрессор имеет на хранении достаточно бронированных машин более низкого качества, которых хватит еще на три года войны.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на аналитику Международного института стратегических исследований (IISS). В ведущем исследовательском центре отметили, что только за прошлый год армия РФ потеряла 1120 танков.

По данным ежегодного отчета IISS "Военный баланс", ключевым исследовательским инструментом для оборонных аналитиков, даже после потери такого количества военной техники, Россия все еще имеет примерно вдвое больше танков, чем Украина.

При этом Украина также понесла большие потери после полномасштабного вторжения РФ, но пополнение западной техникой позволило ей сохранить запасы, повышая качество.

Генри Бойд, старший научный сотрудник IISS по военному потенциалу, отметил, что Россия примерно "вышла на уровень безубыточности" с точки зрения пополнения. По его оценкам, в прошлом году на вооружение РФ было поставлено от 1000 до 1500 танков.

Но из них, по его словам, больше 200 были недавно построенными, а подавляющее большинство были отремонтированы старыми моделями.

"Москва смогла обменять качество на количество путем изъятия тысяч старых танков из хранилищ со скоростью, которая иногда могла достигать 90 танков в месяц", - говорится в отчете IISS.

По словам аналитиков, сохранившиеся в России запасы означают, что Москва "потенциально может выдержать еще около трех лет тяжелых потерь и пополнять танки из запасов, даже если они будут соответствовать более низким техническим стандартам, независимо от ее способности производить новую технику".

Следует отметить, что данные IISS и украинского Генштаба по поводу потерь вражеской техники на поле боя отличаются.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 6416 российских танков.

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