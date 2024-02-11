'Любой ценой!' Тарнавский назвал самые главные цели оккупантов в настоящее время

Российские оккупанты во что бы то ни стало стремятся захватить Авдеевку, Новомихайловку и потерянные ими в прошлом году территории. В атаки враг все чаще бросает не только пехоту, но и бронегруппы.

О ситуации на этом отрезке фронта рассказал командующий Оперативно-стратегической группировкой "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. Он также сообщил о потерях захватчиков, понесенных вражеским войском накануне.

"Напряженной, но контролируемой остается обстановка в операционной зоне ОСУВ Таврия". Мы видим цель противника – любой ценой и как можно быстрее захватить Авдеевку, Новомихайловку и утраченные им прошлым летом территории. К штурмовым пехотным группам враг все чаще присоединяет бронегруппы. Но украинские воины стойко удерживают оборону. Российского агрессора активно уничтожают и берут в плен, в том числе, и наши свежие силы, вступившие в бой", – отметил Тарнавский.

За прошедшие сутки захватчики нанесли 25 авиационных и 2 ракетных удара, совершили 57 штурмовых действий и 663 артобстрела.

Командующий также рассказал, что накануне, 10 февраля, украинские воины в операционной зоне ОСУВ "Таврия" уничтожили 458 оккупантов и 25 единиц военной техники.

В частности, захватчики потеряли:

девять танков,

11 боевых бронемашин,

две артиллерийские системы,

два автомобиля

одну единицу специальной техники.

"Также взлетел в воздух 1 склад боеприпасов. Уничтожен еще 1 важный объект россиян. Нейтрализованы или уничтожены 139 БПЛА разных типов", – добавил Тарнавский.

Напомним, утром 11 февраля в Генштабе отчитались, что ВСУ обезвредили за сутки 930 оккупантов и 12 танков армии РФ. В общей сложности было уничтожено 78 единиц вражеской техники и вооружений. А безвозвратные потери врага в живой силе достигли 395 200 человек.

Также сообщалось, что в британской разведке пришли к выводу, что удар ВСУ по аэродрому "Бельбек" в оккупированном Крыму еще больше подорвал потенциал российской авиации. Уничтожение "бункера координационного центра радиолокационного контроля", полагают там, ухудшит способность России координировать воздушную деятельность в Черноморском регионе.