Задействована запасная логистическая артерия: ВСУ маневрируют в Авдеевке и кое-где отходят на более выгодные позиции

Из-за сложной ситуации в Авдеевке Донецкой области украинские военные вынуждены маневрировать и кое-где отходить на более выгодные позиции. Сейчас есть проблемы со снабжением и эвакуацией, задействована запасная логистическая артерия.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой. Он заверил, что ситуация остается контролируемой украинскими войсками.

"Каждое подразделение знает свой маневр, у каждого есть своя задача, видна общая картина событий, которая складывается. Предусмотрены запасные варианты развития событий", – пояснил спикер.

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