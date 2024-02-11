'Пытаются лезть диверсионными группами': украинский командир – о боях за Авдеевку

Российские захватчики меняют тактику на Авдеевском направлении. Раньше там оккупанты пытались забрасывать позиции украинских воинов "мясом".

В настоящее время россияне перешли к применению малых диверсионных групп. Об этом рассказал командир 47 ОМБр Дмитрий Рюмшин в эфире телемарафона.

Он отметил, что в последнее время россияне не совершают в районе Авдеевки "мясных штурмов". Они перешли к использованию малых групп.

"Сейчас "мясными волнами" они уже не пытаются забрасывать, потому что в них уже нет этих "мясных волн". Они периодически пытаются малыми группами прощупать нашу оборону, перед этим поработать авиацией, думают, что наши воины будут бежать, но они устойчиво стоят на позициях. Оккупанты пытаются лезть диверсионными группами, подразделениями этими – "Шторм-Z", "Шторм-V", из заключенных. Но несут потери", – рассказал Рюмшин.

Он также выразил надежду, что и новая тактика успеха захватчикам не принесет.

"Может, пройдет какое-то время, и можно будет показать кадры, как они бегут уже в другую сторону, не на нас, а от нас", – резюмировал комбриг.

Напомним, ранее глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш отметил, что, несмотря на то, что оккупанты зашли на окраины города – Авдеевка не пала. Он констатировал, что украинские защитники мужественно удерживают оборону в тяжелых боях.

Также в сети на днях появилось видео из разрушенной "освободителями" Авдеевки. В нем, среди руин своей прежней жизни, до сих пор остаются чуть более 900 гражданских.