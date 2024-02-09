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Авдеевка не упала, украинские защитники мужественно держат оборону в тяжелых боях, – глава ГВА

Дарья Дурова
War
2 минуты
3,6 т.
Враг наступает на Авдеевку

Российские захватчики заходят на окраины Авдеевки на Донетчине, заявил глава городской военной администрации Виталий Барабаш. Однако город находится под контролем Сил обороны Украины, Авдеевка продолжает сопротивление.

О ситуации Барабаш высказался в эфире телемарафона "Єдині новини". По состоянию на утро пятницы, 9 февраля, в населенном пункте оставалось 935 жителей. 8 февраля удалось эвакуировать шесть человек.

"Ситуация очень не простая, очень сложная. Враг действительно пытается реализовать свои планы по окружению города и с флангов с юга и севера. В то же время пытается штурмовать в лобовую", – рассказал начальник ГВА.

"Наши ребята видят, отрабатывают эти моменты по отрезанию Коксохима от города. Пытается враг все-таки через дачный массив отрезать Коксохим. И давит он туда очень мощно", – добавил он.

Авдеевка на карте

Барабаш подтвердил, что оккупационные войска присутствуют в частном секторе и заходят на окраины Авдеевки.

"Да, к сожалению, есть такая [информация]. Но парни мужественно сдерживают их, отбивают. Силы врага в разы больше...

Я иногда читаю Telegram-каналы, что "Авдеевка уже упала". Такого нет, однозначно нет. Если так кто-то заявляет, это в первую очередь неуважение к защитникам, которые защищают этот город. Они на месте, они знают, что это не так... До того, что "все пропало", еще далеко", – сказал начальник городской военной администрации.

Карта линии фронта в районе Авдеевки

Как писал OBOZ.UA:

– 8 февраля спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что в Авдеевке бои с российскими оккупационными войсками ведутся не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки.

– 6 февраля ВС РФ атаковали в Авдеевке авто волонтера из Запорожья Владислава Маховского, который приехал в город, чтобы эвакуировать жителей. Мужчина получил ранение в ногу, а его машину россияне добили вторым ударом FPV-дрона. Она полностью сгорела. 

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