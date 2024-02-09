Авдеевка не упала, украинские защитники мужественно держат оборону в тяжелых боях, – глава ГВА

Российские захватчики заходят на окраины Авдеевки на Донетчине, заявил глава городской военной администрации Виталий Барабаш. Однако город находится под контролем Сил обороны Украины, Авдеевка продолжает сопротивление.

О ситуации Барабаш высказался в эфире телемарафона "Єдині новини". По состоянию на утро пятницы, 9 февраля, в населенном пункте оставалось 935 жителей. 8 февраля удалось эвакуировать шесть человек.

"Ситуация очень не простая, очень сложная. Враг действительно пытается реализовать свои планы по окружению города и с флангов с юга и севера. В то же время пытается штурмовать в лобовую", – рассказал начальник ГВА.

"Наши ребята видят, отрабатывают эти моменты по отрезанию Коксохима от города. Пытается враг все-таки через дачный массив отрезать Коксохим. И давит он туда очень мощно", – добавил он.

Барабаш подтвердил, что оккупационные войска присутствуют в частном секторе и заходят на окраины Авдеевки.

"Да, к сожалению, есть такая [информация]. Но парни мужественно сдерживают их, отбивают. Силы врага в разы больше...

Я иногда читаю Telegram-каналы, что "Авдеевка уже упала". Такого нет, однозначно нет. Если так кто-то заявляет, это в первую очередь неуважение к защитникам, которые защищают этот город. Они на месте, они знают, что это не так... До того, что "все пропало", еще далеко", – сказал начальник городской военной администрации.

Как писал OBOZ.UA:

– 8 февраля спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что в Авдеевке бои с российскими оккупационными войсками ведутся не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки.

– 6 февраля ВС РФ атаковали в Авдеевке авто волонтера из Запорожья Владислава Маховского, который приехал в город, чтобы эвакуировать жителей. Мужчина получил ранение в ногу, а его машину россияне добили вторым ударом FPV-дрона. Она полностью сгорела.

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