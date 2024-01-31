Результат 'освобождения': в сети показали, как выглядит уничтоженная россиянами Авдеевка. Видео

В сети показали, как выглядела Авдеевка Донецкой области по состоянию на 30 января. В городе, за который продолжаются ожесточенные бои между Силами обороны Украины и российскими оккупантами, практически каждое здание разрушено или повреждено из-за вражеских обстрелов.

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Ролик волонтера из TikTok в своем Telegram-канале распространил украинский журналист Денис Казанский. Он отметил, что все эти дома уже не подлежат восстановлению. После окончания боевых действий здания придется сносить и фактически заново строить город.

"Авдеевка. Результат "освобождения". Считать это "помощью Донбассу" могут только душевнобольные", – подписал он видео.

Несмотря на разрушенное жилье, постоянные массированные обстрелы и близость российских захватчиков, в Авдеевке до сих пор живут гражданские. Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что 30 января в городе наконец-то осталось меньше тысячи мирных жителей – в Авдеевке по состоянию на вчера было 976 гражданских.

"Это те, кто с начала "горячей" фазы войны сознательно остались под обстрелами оккупантов, отказавшись от эвакуации. Было больше. Но понемногу вывозим народ. Совместно с волонтерами, "белыми ангелами" и спасателями. Эвакуация продолжается. Авдеевка стоит. И мы на месте, работаем", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация вокруг полуокруженной Авдеевки достаточно критичная. Российские захватчики давят на ВСУ с воздуха, атакуют с обеих сторон мясными штурмами. Однако украинские защитники мужественно держат оборону и контратакуют.

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