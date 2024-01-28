'Ситуация достаточно критическая, но мы держим оборону': военный рассказал о боях под Авдеевкой

Ситуация вокруг полуокруженной Авдеевки довольно опасная. Российские захватчики давят на ВСУ с воздуха, атакуют с обеих сторон мясными штурмами. Однако украинские защитники мужественно удерживают оборону и контратакуют.

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Об этом рассказал военный из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Волков. По его словам, Авдеевка сейчас "крепость Донецкой области".

"Сейчас они применяют максимально тактику пехотных групп для продвижения. За ними трудно охотиться (дронами). Но, тем не менее, россияне теряют большое количество личного состава. К сожалению, где-то они за какие-то дома цепляются", - говорит военный.

По впечатлениям Волкова, сейчас у захватчиков тактика "исключительно малых пехотных групп". "Они постоянно играют разными способами, с трех сторон пытаются окружить или выдавить наше войско, им это не удается. Ситуация достаточно критическая, но мы держим оборону", - добавил защитник.

Ранее сообщалось о продвижении РФ в районе ресторана "Царская охота". "На сегодняшний день их там нет, их выбили", – рассказал Волков.

Военнослужащий считает, что враг готовился к захвату города "очень мощно". "Враг работает с воздуха, под землей и пехотой на земле, они не жалеют ни живой силы, ни техники – бросают абсолютно все, чтобы выполнить задачу их маньяка и захватить нашу Авдеевку", – пояснил он.

Россия стянула под Авдеевку десятки тысяч резервистов. Оккупанты ведут подготовительную работу к новой битве по старым принципам мясных штурмов. Об этом ранее рассказал офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов.

Как сообщал OBOZ.UA, потери российских войск под Авдеевкой в десять раз превышают потери Сил обороны Украины. Это стало следствием мясных штурмов укрепленных позиций украинских воинов, совершаемых оккупантами.