Под оккупированным Мариуполем слышали взрывы: говорят о падении горящего самолета

Утром в понедельник, 19 февраля, вблизи временно оккупированного Мариуполя прогремели мощные взрывы, после которых начался пожар. Захватчики заявили о сбитии "вражеской ракеты", но местные жители допустили падение горящего российского самолета.

Об этом сообщил советник мэра украинского города-Героя Петр Андрущенко. Он распространил скриншоты из пророссийских пабликов, где сторонники захватчиков говорили об "западныйх ракетах" и "работе ПВО".

"Вероятно, работает ПВО. Информация уточняется. Над морем в районе Мариуполя сбита воздушная цель. Предварительно, вражеская баллистическая ракета ATACMS", – говорилось в таких постах.

По словам же украинского чиновника, под Мариуполем в это утро было не просто громко, а настоящая "бавовна", в частности в районе поселка Рыбацкое примерно в 8 км от райцентра.

"Кроме того, город продолжает слышать взрывы. Какой хороший понедельник", – прокомментировал Андрющенко.

Он добавил еще ряд скриншотов из Telegram-каналов, где местные жители писали не только о громких взрывах, но и о "горящем следе в небе". И как бы пропагандисты не кричали об "сбитии ATACMS" и угрозе "повторных ударов", многие утверждали, что видели, как в море падал сбитый российский истребитель.

"Ну вы поняли, да? АТАКАМС, ага. Знаете, вполне возможен вариант "дружественного огня". Пусть где-то здесь свой "атакамс" поищут, ага… Сбитая воздушная цель. Стадия "Принятие". Ру*ня задолбалась чистить комментарии. Хорошо... Пришло время спросить снова: "Помогла тебе Авдеевка, мраZота?" – отметил Андрющенко.

Новость дополняется...