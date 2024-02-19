В оккупированной Макеевке прогремели взрывы: есть прилет в нефтебазу врага, поднялся столб черного дыма. Фото и видео

Утром в понедельник, 19 февраля, густой черный дым окутал временно оккупированную Макеевку Донецкой области. До этого в городе прозвучала серия взрывов, захватчики заявляли о работе ПВО.

В то же время очевидцы подтвердили звуки попаданий, вероятно – во вражескую нефтебазу. О ситуации сообщили пророссийские Telegram-каналы, публикуя кадры с места происшествия.

По словам пропагандистов, в этот день над Донецком и Макеевкой "отработала" российская противовоздушная оборона.

Но местные жители слышали и прилеты. Они сняли на камеру следы ПВО в небе, а вместе с тем и сильное задымление над Макеевкой.

Люди говорят, что после "бавовны" в городе частично обесточило Красногвардейский район.

По данным мониторингового Telegram-канала monitor, в Макеевке – поражение вражеской нефтебазы.

Как сообщал OBOZ.UA, незадолго до этих событий 19 февраля громкие взрывы прогремели также под временно оккупированным Мариуполем на Донетчине. Там захватчики заявили о сбитии "вражеской ракеты", но местные жители допустили падение горящего российского самолета.

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