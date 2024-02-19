'Это наша земля и наше небо': на востоке Украины уничтожены еще два российских истребителя

Защитники Украины утром 19 февраля уничтожили истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С военно-космических сил РФ. Оба вражеских борта навеки приземлили на восточном направлении.

Это пятый и шестой самолет, которые наши воины сбили за последние три дня, а всего с начала полномасштабной войны Силы обороны отминусовали уже 338 самолетов оккупантов. Новостью поделился командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Утро 19 февраля 2024-го. Восточное направление. Еще минус два самолета оккупанта! Это наша земля и наше небо! Всем спасибо за боевую работу! Продолжение следует!.. Я же говорил: нех@й щаст@ть", – написал он.

Вероятно, один из российских самолетов был сбит в районе Мариуполя. Ведь за несколько часов до подтверждения информации от ВС ВСУ вблизи временно оккупированного города на Донетчине звучали взрывы и очевидцы видели падение горящей цели над Азовским морем.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что пораженные вражеские самолеты наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. Он поблагодарил защитников неба за очередную точную боевую работу.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 февраля украинские воины приземлили сразу три российских самолета на восточном направлении. Это были два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35, из которых оккупанты осуществляли сбросы КАБов, в частности в районе Авдеевки. Примечательно, что пилот одного из подбитых российских истребителей направил самолет на украинское село.

Утром 18 февраля Воздушные силы ВСУ сбили еще один российский Су-34. Вражеский самолет также был уничтожен на восточном направлении.

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