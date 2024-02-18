'Самолет вон сбили': в сети появились кадры падения сбитого российского Су-34. Видео

Украинские защитники 17 февраля сбили сразу три самолета РФ. Известно о двух сбитых фронтовых бомбардировщиках Су-34 и одном истребителе Су-35. В России не подтвердили уничтожение самолетов, а в пабликах российских "военкоров" сообщили об одном подбитом самолете Су-34, который впоследствии якобы успешно сел, и потерь нет. Однако падение бомбардировщика попало в видео местных жителей.

Самолет упал в районе оккупированного села Дьяково Луганской области. Как отметили очевидцы, бомбардировщик упал прямо на улицу.

Военные эксперты утверждают, что такой состав самолетов и тот факт, что они были уничтожены одновременно, свидетельствует: это была группа, которая производила сброс управляемых бомб. По тактике использования два Су-34 совершают удары по наземным целям под прикрытием истребителя Су-35, который также может производить пуски противорадиолокационных ракет.

Осторожно! На видео много нецензурной лексики, 18+!

В Су-34, как правило, два пилота, а В Су-35 один. Таким образом, истребитель сбили в Авдеевке, а в Дьяковом "приземлили" бомбардировщик. Это объяснил командующий Воздушными силами Николай Олещук. Он указал карту Cospas-Sarsat с местом падения российских самолетов. Cospas-Sarsat – поисково-спасательная система, которая при авариях извещает о местонахождении персональных радиобуев пилотов.

То есть, судя по карте, система Cospas-Sarsat зафиксировала аварии у четырех пилотов.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что сбитые самолеты в течение последних дней забрасывали управляемыми авиабомбами украинские позиции, в частности, на Авдеевском направлении.

"Противник сначала использовал управляемые авиабомбы по одной на Херсонском направлении, Бериславский район. Там они испытывали их. Сейчас они выходят на те показатели, когда могут и до сотни в сутки сбрасывать на позиции наших войск", - сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выходе украинских сил из Авдеевки. Решение он объяснил стремлением не допустить оцепления и сохранить жизнь воинов.

В то же время некоторые российские пропагандисты пожаловались на безумные потери войск Путина в Авдеевке : под этим небольшим городом на украинском Донбассе было ликвидировано "в разы больше" захватчиков, чем уничтожила Россия в мясных штурмах Бахмута.