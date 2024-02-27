Второй за день: Воздушные силы ВСУ сбили еще один российский Су-34

Украинские воины уничтожили второй за день вражеский бомбардировщик-истребитель Су-34. Приземлили его, как и первый самолет, на восточном фронте.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук. Он отметил: текущие тенденции свидетельствуют, что тактику "мясных штурмов" РФ взяла на вооружение не только не земле, но и в небе.

"Около 14.00 отработали по очередному Су-34. Направление – то же! Цель – неизменна! При таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны задуматься, по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы". Что ж, работаем дальше. .. До победы!" – подчеркнул командующий Воздушными силами.

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, разработка которого осуществлялась с 1986 года, предназначен для нанесения ударов по целям в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150-600 км от линии боевого столкновения. Согласно информации из открытых источников, по своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия из-за высоких боевых качеств, позволяющих вести самостоятельно маневровое воздушное сражение с любыми имеющимися в наличии истребителями противника на равных условиях.

Экипаж этого самолета состоит из двух человек. Примерная стоимость одного борта составляет 50 миллионов долларов.

Су-34 захватчики активно используют, чтобы наносить удары по позициям украинских воинов на фронте управляемыми авиационными бомбами и ракетами типа Х-59.

Первый такой самолет в этот день российские оккупанты потеряли утром. Тогда командующий Воздушными силами посоветовал российским пилотам на всякий случай прощаться с родными перед каждым вылетом.

И совет этот – более чем своевременный: потери захватчиков в авиации в последнее время действительно впечатляют.

Так, перед этим украинские защитники сбили Су-34 21 февраля. Он стал седьмым уничтоженным самолетом врага за неделю.

Еще два российских самолета, истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С, приземлили 19 февраля – также на востоке.

А 17 февраля украинские защитники сбили сразу три самолета РФ. Отлетали свое в тот день два фронтовых бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Но самый серьезный удар российскую авиацию ждал 23 февраля: пока в РФ праздновали день российской армии, в районе Азовского моря украинские воины сбили российский самолет А-50У, которых на вооружении ВС РФ – единицы.