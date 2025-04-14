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"Хотим вернуться на Родину": пленные китайцы впервые пообщались с прессой. Фото и видео

Анна Паскевич
War
4 минуты
8,9 т.
'Хотим вернуться на Родину': пленные китайцы впервые пообщались с прессой. Фото и видео

Пленные из Китая Ван Гуанцзюнь и Чжан Ренбо, попавшие в плен к украинским защитникам на Донетчине, впервые пообщались с прессой. Они заявили, что хотят вернуться на Родину.

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Как передает корреспондент OBOZ.UA, пленные китайцы рассказали, что в украинском плену к ним относятся хорошо. Чжан Ренбо сказал, что в декабре 2024 года их отправили в оккупированный Донецк, где китайцы пробыли около месяца.

Во время учений они перемещались между блиндажами и общались с другими иностранными военными.

"Хотим вернуться на Родину": пленные китайцы впервые пообщались с прессой. Фото и видео

Затем начались боевые действия, и китайские наемники находились под постоянными атаками дронов.

"Хотим вернуться на Родину": пленные китайцы впервые пообщались с прессой. Фото и видео

Конкретное подразделение, в которое их включили, они не знают.

"Хотим вернуться на Родину": пленные китайцы впервые пообщались с прессой. Фото и видео

С 1 по 4 апреля 2025 года они выполняли задания, российские командиры задания показывали жестами.

"Хотим вернуться на Родину": пленные китайцы впервые пообщались с прессой. Фото и видео

"Ходили сначала то в гору, то в лес, пока их не перевели в лес и не показали, в каком направлении стрелять. А потом появилось большое количество украинских дронов и начали их бомбить", – процитировал рассказ Чжана Ренбо переводчик.

"Хотим вернуться на Родину": пленные китайцы впервые пообщались с прессой. Фото и видео

Они были ранены и стали подавать знаки украинским дронам, что готовы сдаться. После этого с помощью дронов их отвели в украинский блиндаж.

"Хотим вернуться на Родину": пленные китайцы впервые пообщались с прессой. Фото и видео

Там, по словам пленных, к ним хорошо относились, давали воду. Однако там тоже были обстрелы, от которых нужно было скрываться.

"Хотим вернуться на Родину": пленные китайцы впервые пообщались с прессой. Фото и видео

Вероятно, это было химическое оружие, потому что невозможно было дышать газом, который распыляли оккупанты. Украинский командир говорил, что делать, где прятаться, чтобы выжить.

"Хотим вернуться на Родину": пленные китайцы впервые пообщались с прессой. Фото и видео

Ван Гуанцзюнь рассказал, что в последний момент, когда он уже думал, что силы его покидают, украинские военные вытащили его из укрытия, чем спасли ему жизнь. Тогда пленным китайцам вместе с украинскими воинами удалось уцелеть и скрыться в соседнем лесу.

"Хотим вернуться на Родину": пленные китайцы впервые пообщались с прессой. Фото и видео

Как OBOZ.UA рассказал переводчик, который общался с пленными, оба китайца, судя по их произношению, прибыли с севера Китая и говорят достаточно грамотно.

"Хотим вернуться на Родину": пленные китайцы впервые пообщались с прессой. Фото и видео
"Хотим вернуться на Родину": пленные китайцы впервые пообщались с прессой. Фото и видео
"Хотим вернуться на Родину": пленные китайцы впервые пообщались с прессой. Фото и видео
"Хотим вернуться на Родину": пленные китайцы впервые пообщались с прессой. Фото и видео
"Хотим вернуться на Родину": пленные китайцы впервые пообщались с прессой. Фото и видео
"Хотим вернуться на Родину": пленные китайцы впервые пообщались с прессой. Фото и видео
"Хотим вернуться на Родину": пленные китайцы впервые пообщались с прессой. Фото и видео
"Хотим вернуться на Родину": пленные китайцы впервые пообщались с прессой. Фото и видео
"Хотим вернуться на Родину": пленные китайцы впервые пообщались с прессой. Фото и видео
"Хотим вернуться на Родину": пленные китайцы впервые пообщались с прессой. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, 8 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в Донецкой области захватили в плен двух китайских военных. У них были при себе документы, свидетельствовавшие о гражданстве Китая.

В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Китая для объяснений.

В МИД Китая заверили, что Пекин не отправлял своих военных для участия в войне против Украины. Один из пленных китайцев заплатил посреднику 300 тыс. рублей (140 тыс. грн), чтобы попасть на войну.

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