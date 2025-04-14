'Хотим вернуться на Родину': пленные китайцы впервые пообщались с прессой. Фото и видео

Пленные из Китая Ван Гуанцзюнь и Чжан Ренбо, попавшие в плен к украинским защитникам на Донетчине, впервые пообщались с прессой. Они заявили, что хотят вернуться на Родину.

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Как передает корреспондент OBOZ.UA, пленные китайцы рассказали, что в украинском плену к ним относятся хорошо. Чжан Ренбо сказал, что в декабре 2024 года их отправили в оккупированный Донецк, где китайцы пробыли около месяца.

Во время учений они перемещались между блиндажами и общались с другими иностранными военными.

Затем начались боевые действия, и китайские наемники находились под постоянными атаками дронов.

Конкретное подразделение, в которое их включили, они не знают.

С 1 по 4 апреля 2025 года они выполняли задания, российские командиры задания показывали жестами.

"Ходили сначала то в гору, то в лес, пока их не перевели в лес и не показали, в каком направлении стрелять. А потом появилось большое количество украинских дронов и начали их бомбить", – процитировал рассказ Чжана Ренбо переводчик.

Они были ранены и стали подавать знаки украинским дронам, что готовы сдаться. После этого с помощью дронов их отвели в украинский блиндаж.

Там, по словам пленных, к ним хорошо относились, давали воду. Однако там тоже были обстрелы, от которых нужно было скрываться.

Вероятно, это было химическое оружие, потому что невозможно было дышать газом, который распыляли оккупанты. Украинский командир говорил, что делать, где прятаться, чтобы выжить.

Ван Гуанцзюнь рассказал, что в последний момент, когда он уже думал, что силы его покидают, украинские военные вытащили его из укрытия, чем спасли ему жизнь. Тогда пленным китайцам вместе с украинскими воинами удалось уцелеть и скрыться в соседнем лесу.

Как OBOZ.UA рассказал переводчик, который общался с пленными, оба китайца, судя по их произношению, прибыли с севера Китая и говорят достаточно грамотно.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в Донецкой области захватили в плен двух китайских военных. У них были при себе документы, свидетельствовавшие о гражданстве Китая.

В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Китая для объяснений.

В МИД Китая заверили, что Пекин не отправлял своих военных для участия в войне против Украины. Один из пленных китайцев заплатил посреднику 300 тыс. рублей (140 тыс. грн), чтобы попасть на войну.

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