Стали известны имена погибших членов экипажа самолета А-50У, сбитого над Азовским морем

В России обнародовали имена ликвидированных членов экипажа самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, который был сбит над Азовским морем. В сети появились имена 10 оккупантов, однако в украинской разведке считают, что ликвидированных может быть больше.

Вражеский самолет А-50У был уничтожен в ночь на 23 февраля благодаря совместной операции Воздушных сил ВСУ и Главного управления разведки. Вместе с ценной техников страна-агрессор потеряла высококвалифицированный персонал.

В российских соцсетях опубликовали имена десяти членов уничтоженного А-50У:

Боровиков Валерий, майор, командир;

Чанцев Михаил, майор, помощник командира;

Провалов Александр, капитан, штурман;

Васильев Сергей, капитан, бортовой инженер бортовой инженер;

Хрулев Дмитрий, прапорщик, старший воздушный радист;

Федосов Сергей, майор, начальник расчета – старший смены старший смены;

Рулюк Александр, майор, штурман наведения – оператор;

Тельманов Валерий, лейтенант, штурман наведения – оператор;

Белов Алексей, капитан, старший бортовой инженер – оператор;

Солдаткин Егор, майор; бортовой инженер – оператор.

При этом издание LIGA.net со ссылкой на собеседника в Силах безопасности и обороны подтвердило правдивость списка ликвидированных оккупантов. В то же время украинские военные отметили, что погибших на борту самолета А-50У могло быть еще больше.

Напомним, что 14 января этого года Воздушные силы ВСУ сбили российские А-50 и самолет Ил-22 над Азовским морем. А 23 февраля защитники обезвредили самолет А-50У оккупантов – модернизированную версию ДРЛО. После потери двух бортов войска РФ приостановили использование этих самолетов-разведчиков возле границы.

Как сообщал OBOZ.UA, по некоторым данным, перед началом полномасштабного вторжения у россиян было девять самолетов ДРЛО: три А-50 и шесть А-50У. Стоимость одного такого борта стоит не менее $330 миллионов.

После потерь в Украине оккупанты захотели выпускать А-50, заявив о большой потребности в них. Хотя, по словам делегата Британии в ОБСЕ Николаса Окотта, Украина сбивает российские военные самолеты быстрее, чем РФ их производит.

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