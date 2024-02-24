Модернизация 2000-х годов: чем сбитый самолет А-50У отличается от базовой версии А-50. Фото

Вечером в пятницу, 23 февраля, стало известно о сбитии еще одного российского самолета А-50 в районе Азовского моря – это была совместная операция Главного управления разведки и Воздушных сил. Позже в разведывательном ведомстве уточнили, что "приземлили" А-50У – модернизированную версию самолета ДРЛО.

Стоимость такого судна, которых у государства-агрессора остались единицы, составляет 350 миллионов долларов, отмечали в ГУР. OBOZ.UA собрал информацию о том, чем А-50У отличается от базовой версии А-50.

Работы по модернизации находящихся в строю А-50 начались в 2003 году, а в полном объёме они были развернуты в 2008 году. Заводские испытания машины продолжались до июля 2009 года, а совместные завершились 26 ноября того же года.

В этот период были проведены работы по радиотехническому комплексу, усовершенствованы система автоматического управления и комплекс связи. После модернизации рабочих мест членов тактического экипажа самолета информация отображается не на дисплеях с электронно-лучевыми трубками, а на жидкокристаллических индикаторах.

На самолетах А-50У установили новый радиотехнический комплекс с улучшенными параметрами по обнаружению низколетящих и малозаметных воздушных целей (в том числе сверхзвуковых и вертолетов, в условиях применения средств радиоэлектронного подавления).

В материалах "Ростеха" говорилось, что модернизированный А-50 может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация. Была улучшена работа с целями типа "вертолет", а также обнаружение надводных целей. Установлена новая система спутниковой навигации.

"Сопровождаются одновременно до 300 целей, и одновременно в автоматическом режиме осуществляется наведение нескольких десятков истребителей. Имеются оптические и инфракрасные датчики для обнаружения факелов стартующих баллистических ракет",

"Самолет А-50У обнаруживает баллистические ракеты на расстоянии до 800 км, стратегические бомбардировщики (типа Боинг B-52) на дальности до 650 км, а истребители противника типа F-35 в радиусе до 300 км. Крылатые ракеты типа Storm Shadow или SCALP-EG – "Шмель" видит на расстоянии до 215 км. Наземные цели, такие как установки ЗРК или ОТРК, а также групповые цели бронетехники, самолет А-50У способен обнаружить на дальности от 250 до 300 км", – писали росСМИ.

Первый модернизированный самолет передан ВВС РФ в октябре 2011 года.

Особенно активно росСМИ отмечали то, что в этой версии самолета на борту "наконец-то" появились комнаты отдыха и кухня, а именно буфет с бытовым оборудованием. Одновременно в А-50У могут находиться 5 членов экипажа и 10 операторов радиотехнического комплекса "Шмель".

Использование более современной аппаратуры снизило вес самолета и позволило увеличить дальность полета и время нахождения в воздухе при выполнении боевых задач.

Как сообщал OBOZ.UA, перед началом полномасштабной войны у врага было всего девять таких самолетов: три А-50 и шесть А-50У. Мы рассказывали, для чего РФ нужны самолеты ДРЛО и сколько их осталось у Москвы.

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