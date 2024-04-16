Российская ПВО все чаще сбивает свою авиацию в оккупированном Крыму: в 'Атеш' раскрыли подробности

Российские оккупанты все чаще начали сбивать собственные воздушные суда над временно оккупированным Крымом. Причиной участившегося "дружественного огня" российской ПВО стало нарастающее напряжение из-за постоянных атак Украины по российским военным объектам на полуострове.

Опасаясь очередной "бавовны", российское командование приказало командирам расчетов средств ПВО реагировать на любые угрозы – несмотря на то, что российская система распознавания "свой – чужой" имеет проблемы. Об этом заявили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

"Агенты движения "Атеш" сообщают, что среди оккупантов в Крыму нарастает напряжение из-за постоянных ракетных атак и налетов БПЛА, которые угрожают военным объектам. Высшее военное руководство приказало командирам расчетов средств ПВО сбивать угрозы, несмотря на проблемы с системой обнаружения и распознавания целей "свой – чужой". Однако, сталкиваясь с постоянными ракетными атаками и налетами БПЛА, командиры расчетов средств ПВО вынуждены проводить целеуказания фактически в ручном режиме. Благодаря этому часто происходят удары по своим же воздушным целям", – отмечено в сообщении.

Так, особенно отличился в этом направлении 12-й зенитный ракетный полк 31-й дивизии ПВО РФ: за несколько последних недель он сбил два военных воздушных судна российских оккупантов.

28 марта дивизион ЗРПК "Панцирь" этого зенитного ракетного полка отправил в "вечный полет" российский истребитель Су-27.

"Средство ПВО размещалось в районе Инкерманской бухты в Севастополе", – уточнили в "Атеш".

А 10 апреля другой расчет "Панциря", дислоцировавшийся в районе авиабазы "Саки", на западном побережье Крыма сбил вертолет Ми-24.

"Расчеты, которые ответственны за такие происшествия, продолжают службу и не получают никакого взыскания. Российское руководство берет во внимание вышеупомянутые проблемы. Возникает закономерный вопрос: возможно ли, что пэвэошники ВС РФ сбивают российские воздушные суда умышленно, пользуясь своей безнаказанностью? Могут ли они делать это для борьбы с рашизмом или ради получения хорошей премии?" – отметили в "Атеш".

Напомним, ранее 16 апреля стало известно, что СБУ поразила РЛС стоимостью $100 млн в Брянской области. Она контролировала небо на 700 км вглубь Украины. Речь идет о модернизированном комплексе "Небо-У", который помогал выявлять украинские средства поражения и поддерживал запускающие КАБы российские бомбардировщики.

Установку стоимостью 100 млн долларов поразили семь дронов-камикадзе, после атаки он "вероятно, превратился в дуршлаг".