Россия потеряла за сутки 1270 оккупантов: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях агрессора в Украине
В Украине 11 сентября еще 1270 российских захватчиков стали "трехсотыми" и "двухсотыми". Кроме того, Силы обороны нашей страны отминусовали более сотни единиц техники и вооружения РФ, в частности, 73 артсистемы.
Официальную статистику потерь Российской Федерации в ее полномасштабной войне против Украины ведет Генеральный штаб ВСУ. Пресс-служба утром в четверг, 12 сентября, опубликовала обновленные данные о работе украинских воинов за минувшие сутки.
Ориентировочные общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.09.24:
– личного состава – около 630 200 человек (+1270 за минувшие сутки);
– танков – 8 653 единиц (+11 за 11 сентября);
– боевых бронированных машин – 16 955 (+17);
– артиллерийских систем – 18 009 (+73);
– РСЗО – 1184 (+2);
– средств ПВО – 945 (+2);
– самолетов – 369 (+1);
– вертолетов – 328 (+0);
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 033 (+43);
– крылатых ракет – 2591 (+0);
– кораблей / катеров – 28 (+0);
– подводных лодок – 1 (+0);
– автомобильной техники и автоцистерн – 24 481 (+93);
– специальной техники – 3061 (+2).
Как писал OBOZ.UA, 10 сентября государство-агрессор потеряло 1140 оккупантов, 9 сентября – 1380, а 8-го числа – 1150 единиц личного состава ВС РФ.
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