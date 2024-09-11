ВСУ отминусовали еще 1140 российских оккупантов за сутки: обновленные данные Генштаба

За сутки 10 сентября воины Сил обороны отминусовали 1140 российских захватчиков. Уничтожены также 195 единиц военной техники и вооружения вражеской армии.

Видео дня

Только артиллерийских систем накануне враг потерял почти 60 единиц. Обновленные данные о потерях России в войне озвучили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с уничтоженными накануне 1140 российскими захватчиками к утру 11 сентября общие потери РФ в живой силе достигли 628 930 человек.

Кроме того, Силы обороны уничтожили накануне два российских танка (в общей сложности уничтожено 8642), 13 боевых бронированных машин (16938), 56 артиллерийских систем (17936), две РСЗО (1182) и одну систему ПВО (943).

Отлетали свое 57 БпЛА оперативно-тактического уровня (14990), отъездили – 58 единиц автомобильной техники и автоцистерн (24388). Недосчитались оккупанты и шести единиц спецтехники (3059).

К сожалению, за сутки не изменилось количество уничтоженных российских самолетов (368), вертолетов (328), кораблей/катеров (28) и подводных лодок (одна). Также накануне, согласно сводке, не пополнилось количество уничтоженных крылатых ракет противника (2591).

Напомним, накануне в сети появилось впечатляющее видео, зафиксировавшее, как защитники Украины уничтожили российский "Солнцепек" возле Часова Яра. "Демилитаризация" была осуществлена в момент, когда эта тяжелая огнеметная система работала по позициям украинских воинов.

Также в DeepState показали, как ВСУ дают отпор врагу в районе Невского. Вражеское нашествие помогают останавливать беспилотники.