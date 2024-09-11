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ВСУ отминусовали еще 1140 российских оккупантов за сутки: обновленные данные Генштаба

Лилия Рагуцкая
War
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Российские оккупанты

За сутки 10 сентября воины Сил обороны отминусовали 1140 российских захватчиков. Уничтожены также 195 единиц военной техники и вооружения вражеской армии.

Видео дня

Только артиллерийских систем накануне враг потерял почти 60 единиц. Обновленные данные о потерях России в войне озвучили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с уничтоженными накануне 1140 российскими захватчиками к утру 11 сентября общие потери РФ в живой силе достигли 628 930 человек.

ВСУ отминусовали еще 1140 российских оккупантов за сутки: обновленные данные Генштаба

Кроме того, Силы обороны уничтожили накануне два российских танка (в общей сложности уничтожено 8642), 13 боевых бронированных машин (16938), 56 артиллерийских систем (17936), две РСЗО (1182) и одну систему ПВО (943).

Отлетали свое 57 БпЛА оперативно-тактического уровня (14990), отъездили – 58 единиц автомобильной техники и автоцистерн (24388). Недосчитались оккупанты и шести единиц спецтехники (3059).

К сожалению, за сутки не изменилось количество уничтоженных российских самолетов (368), вертолетов (328), кораблей/катеров (28) и подводных лодок (одна). Также накануне, согласно сводке, не пополнилось количество уничтоженных крылатых ракет противника (2591).

Напомним, накануне в сети появилось впечатляющее видео, зафиксировавшее, как защитники Украины уничтожили российский "Солнцепек" возле Часова Яра. "Демилитаризация" была осуществлена в момент, когда эта тяжелая огнеметная система работала по позициям украинских воинов.

Также в DeepState показали, как ВСУ дают отпор врагу в районе Невского. Вражеское нашествие помогают останавливать беспилотники.

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