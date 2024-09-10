Прямо в момент пуска: защитники Украины уничтожили российский "Солнцепек" возле Часова Яра. Видео

Украинские военнослужащие показали видео охоты на ТОС-1А "Солнцепек" и поражения этой тяжелой огнеметной системы залпового огня оккупантов. Операцию защитники провели в районе города Часов Яр Донецкой области.

Видео дня

"Солнцепек" ударили FPV-дроны батальона "Рарог" 24 отдельной механизированной бригады им. короля Даниила. Соответствующее видео пресс-служба воинов ВСУ обнародовала в Telegram 10 сентября. Дата съемки не уточняется.

Операторы дронов из 24 ОМБр подстерегли и сожгли российскую технику тогда, когда она выехала на позицию и совершала пуски ракет по нашей территории. Камера одного из FPV-беспилотников сняла запуски двух вражеских снарядов. После этого начиненный взрывчаткой аппарат врезался в пусковую установку.

В конце видео можно увидеть дым над "Солнцепеком", пораженным несколькими дроновыми ударами.

"Солнцепек" – это страшное оружие, которое бьет реактивными термобарическими снарядами", – прокомментировал запись представитель Украинской добровольческой армии – "Юг" Сергей Братчук.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно официальной статистике Генштаба ВС Украины, 9 сентября Силы обороны отминусовали 1380 российских оккупантов. Также армия РФ за минувшие сутки потеряла 178 единиц техники и вооружения.

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