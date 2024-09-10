Силы обороны отминусовали 1380 российских оккупантов и 50 артсистем: обновленные данные Генштаба

В течение суток 9 сентября Силы обороны Украины отминусовали 1380 российских оккупантов. Также армия РФ потеряла 178 единиц техники и вооружения.

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Только артсистем накануне россияне потеряли полсотни. Обновленные данные по потере врага обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Накануне враг потерял 1380 своих солдат, так что общие боевые потери России в живой силе за время полномасштабной войны против Украины достигли 627 790 человек.

Кроме того, активно шла "демилитаризация" российской армии в Украине.

Так, защитники за сутки уничтожили один танк (в общей сложности россияне потеряли их уже 8640), 19 боевых бронированных машин (всего 16925) и 50 артиллерийских систем (17880).

Кроме того, ликвидированы 36 БпЛА оперативно-тактического уровня (14 933), 68 единиц автомобильной техники (24 330) и четыре единицы спецтехники (3 053).

Также в Генштабе на основе уточненных разведывательных данных скорректировали общее количество уничтоженных российских крылатых ракет: их за время полномасштабной войны ликвидировано 2591, накануне россияне этих ракет не теряли.

Неизменными остаются количество уничтоженных российских РСЗО (1180), средств ПВО (942), самолетов (368), вертолетов (328), кораблей/катеров (28), до сих пор потерял враг лишь одну субмарину.

Напомним, накануне в сети появилось видео, зафиксировавшее, как нацгвардейцы сбили редкий российский БПЛА. Речь идет о дроне "Мерлин-ВР", в свое время оккупанты называли его "технологическим прорывом" из-за бесшумности, улучшенной оптики и дальности полета.