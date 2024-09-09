Нацгвардейцы сбили редкий российский БПЛА, который оккупанты называли 'технологическим прорывом'. Видео

Украинские военные продолжают уничтожать ценную технику противника. В этот раз воины бригады быстрого реагирования Нацгвардии "Рубеж" сбили редкий российский БПЛА "Мерлин-ВР".

Видео дня

Об этом сообщается в Telegram-канале Бутусов Плюс. Отмечается, что в свое время оккупанты называли его "технологическим прорывом" из-за бесшумности, улучшенной оптики и дальности полета.

"Украинский FPV-дрон догнал российский гибридный экспериментальный БПЛА и влетел ему в крыло. Это произошло на Лимано-Купянском направлении", – говорится в подписи к видео.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Нацгвардии сообщили, что оккупанты на Харьковщине не изменили своих намерений – если дать волю, будут идти дальше. Враг прощупывает украинские позиции, но Силы обороны пытаются действовать на опережение.

– За август 2024 года бойцы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины обезвредили в своей полосе ответственности почти 1200 российских оккупантов убитыми и ранеными. Захватчики возвращаются домой "200-ми" и "300-ми" после коротких экскурсий по Волчанску на Харьковщине.

– На Харьковском направлении фронта штурмовые группы оккупантов из состава 79-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии армии РФ отказались от выполнения задач. Их командование планировало возобновить штурмовые действия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!