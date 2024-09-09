На Харьковском направлении российские штурмовики отказались выполнять приказы своих командиров – ОСУВ 'Харьков'

На Харьковском направлении фронта штурмовые группы оккупантов из состава 79-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии армии РФ отказались от выполнения задач. Их командование планировало возобновить штурмовые действия.

Видео дня

Об этом сообщили в возведении ОТУ "Харьков" о ситуации в операционной зоне по состоянию на 10:00 9 сентября. Отмечается, что захватчики продолжают давить на всех активных участках фронта, но успеха не имеют – силы обороны удерживают занимаемые позиции.

По данным военных, оккупанты в Волчанске применили багги и легковые автомобили, чтобы доставить в город личный состав. Силы обороны нанесли огненное поражение, противник понес потери, остановил перемещение и рассредоточился.

Также в районе населенного пункта Тихое противник формирует штурмовые группы с целью подготовки к активным действиям.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что после наступления на Харьковщине оккупанты планировали наступать и на Сумском направлении. Помешали этому несколько факторов, в том числе и операция Вооруженных сил Украины в Курской области РФ.

"Понеся потери на Харьковском направлении, они буквально застряли в наступлении и фактически перешли к обороне в Волчанске. Остановились в районе Глубокого, в районе Липцев", – рассказал главком.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Нацгвардии сообщили, что оккупанты на Харьковщине не изменили своих намерений – если дать волю, будут идти дальше. Враг прощупывает украинские позиции, но Силы обороны пытаются действовать на опережение.

– За август 2024 года бойцы 71 отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины обезвредили в своей полосе ответственности почти 1200 российских оккупантов убитыми и ранеными. Захватчики возвращаются домой 200 и 300 после коротких экскурсий по Волчанску на Харьковщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!