В Харьковской области враг постоянно прощупывает украинскую оборону: в Нацгвардии рассказали о ситуации

Российские оккупанты на Харьковщине не изменили своих намерений – если дать волю, будут идти дальше. Враг прощупывает украинские позиции, но Силы обороны пытаются действовать на опережение.

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Об этом рассказал в эфире "Киев24" представитель службы по связям с общественностью, 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев. По его словам, понятие обороны сейчас на фронте достаточно условно.

"Это постоянное прощупывание наших позиций, постоянные наши действия на опережение для того, чтобы увидеть раньше, как можно дальше вглубь позиций врага, его перемещение, логистические пути, обрезать их, не дать им возможности накопиться и где-то предпринять контрдействия", – отметил Дегтярев.

Напомним, за август 2024 года бойцы 71 отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины обезвредили в своей полосе ответственности почти 1200 российских оккупантов убитыми и ранеными. Захватчики возвращаются домой 200-ми и 300-ми после коротких экскурсий по Волчанску на Харьковщине. Все пополнение, которое враг бросает на указанное направление, быстро заканчивается.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Военнослужащие ГПСУ ударили из минометов по фортификационным сооружениям, которые оккупанты пытаются обустроить на Волчанском направлении. Также бойцы ГПСУ поразили окопные линии и места сосредоточения живой силы противника.

– Бойцы ГПСУ, воюющие на фронте вместе с другими подразделениями Сил обороны, показали новые удары по вражеским российским войскам. Бойцам удалось поразить живую силу и технику противника на Волчанском направлении на севере Харьковщины.

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