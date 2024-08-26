Немного подправили ландшафт: пограничники ударили по местам сосредоточения врага на Волчанском направлении. Видео

Бойцы Государственной пограничной службы Украины, которые воюют на фронте вместе с другими подразделениями Сил обороны, показали новые удары по вражеским российским войскам. Бойцам удалось поразить живую силу и технику противника на Волчанском направлении на севере Харьковщины.

Видео дня

Видео обнародовали в воскресенье, 25 августа, в Telegram-канале ГПСУ. Удары по российским захватчикам нанесли воины бригады "Гарт" первого пограничного отряда Госпогранслужбы.

Как отмечается, разведывательно-ударные группы БПЛА пограничной бригады "Гарт" поразили живую силу и технику российской оккупационной армии на Волчанском направлении. По одним координатам отработал дрон-бомбер, а по другим объектам нанесли удар дроны-камикадзе.

"В лесополосах были обнаружены и поражены захватчики – несколько мест сосредоточения пехоты и автомобиль уничтожены", – говорится в сообщении.

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что пограничники нанесли удары по позициям вражеской российской армии в районе Серебрянского леса в Луганской области. Также они атаковали врага в районе Кременной.

У оккупантов минус два склада боекомплекта, пять автомобилей и три грузовика.

Недавно украинские защитники из Госпогранслужбы уже наносили точные удары по российским оккупантам в Серебрянском лесу. В течение нескольких дней они поразили три склада боекомплекта и ряд вражеских укрытий с пехотой.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины на одном из направлений фронта выследили российскую контрбатарейную РЛС "Зоопарк". Они также помогли побратимам из других подразделений уничтожить вражескую систему.