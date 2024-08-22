Генштаб: войска РФ 53 раза атаковали на Покровском направлении, ВСУ имеют успехи на Курщине

На поле боя в Украине наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении Донецкой области – в течение четверга, 22 августа, российские оккупанты атаковали там позиции ВСУ 53 раза. В общей сложности на передовой произошло 135 боевых столкновений.

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Об этом говорится в сводке с фронта по состоянию на 22:00 22.08.2024, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Там отметили, что на Покровском направлении враг сосредотачивает основные наступательные усилия. В то же время в Харьковской области Силы обороны проводят "активные действия для улучшения тактического положения".

Кроме того, ВСУ продолжают ведение операции на Курском направлении, есть успешные действия на некоторых участках.

Так, на Харьковском направлении в течение суток оккупанты дважды безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. "На определенных отрезках фронта наши воины проводили активные действия для улучшения тактического положения", – отметили в ГШ.

Украинские воины обезвредили в Харьковской области еще 69 захватчиков, уничтожили танк, три артиллерийских системы, 63 БпЛА, четыре единицы автомобильной и четыре – специальной техники. Кроме того, повреждены семь артсистем, одна РСЗО, три автомобиля и две единицы спецтехники оккупантов.

На Купянском направлении враг 14 раз атаковал вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Синьковка, Глушковка, Лозовая и Андреевка. Подразделения Сил обороны отразили десять атак. Ситуация напряженная, длится четыре боестолкновения.

На Лиманском направлении российские войска 11 раз атаковали украинских защитников в районах восьми разных населенных пунктов. Возле Макеевки и Новосадового произошло больше всего боестолкновений, два и три соответственно.

На Северском направлении враг пять раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Выемки, Белогоровки и Спорного. Все атаки отражены.

На Краматорском направлении отражены 11 попыток захватчиков продвинуться вперед. Концентрировал враг усилия около Часова Яра и Ивановского.

На Торецком направлении оккупанты 12 раз атаковали наши позиции вблизи Нью-Йорка, Нелиповки, Торецка и Дружбы; 11 боестолкновений уже завершены. Бой продолжается вблизи Нью-Йорка.

На Покровском направлении агрессор 53 раза атаковал наши позиции. В районах Михайловки, Новогродовки и Николаевки произошло более половины всех боев.

По предварительным подсчетам, оккупанты на этом направлении потеряли 122 военнослужащих убитыми и 201 ранеными. Уничтожены три автомобиля и артсистема. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения еще пяти артиллерийским системам, двум авто и трем боевым бронированным машинам противника.

На Кураховском направлении зафиксировано 19 вражеских атак. Наши защитники остановили 16 из них. Продолжаются бои у Карловки. Также захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки и Красногоровки. Понесли потери.

На Времивском направлении агрессор трижды штурмовал передний край нашей обороны в направлении Угледара, также пытался продвинуться Владимировкой. Украинские воины жестко остановили все атаки оккупантов.

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях вражеские подразделения наступательных действий не проводили.

Как сообщал OBOZ.UA, Третья штурмовая бригада заявила, что наступает на Харьковщине. В результате контратаковальных действий украинские военные взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулись вглубь фронта почти на два квадратных километра.

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