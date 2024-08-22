В ВСУ официально заявили о контрнаступлении на Харьковщине: у врага есть потери

Третья штурмовая бригада наступает на Харьковщине. В результате контратакующих действий украинские военные взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулись вглубь фронта почти на два квадратных километра.

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Об этом сообщил командир бригады полковник Андрей Билецкий. Отмечается, что соотношение сил на поле боя: 2,5 к 1 в пользу врага. Плюс вражеские силы поддержки.

"Главная задача операции была сбить наступательный потенциал 20 армии РФ. На данную минуту эта задача выполнена", – рассказал Билецкий.

По его словам, за четыре дня в живой силе враг потерял три сотни личного состава, а значительное количество техники и вооружения разбито или поражено.

"Уникальность операции заключалась в том, что мы наступали на превосходящего врага и победили. Успех зависел от детального планирования, нестандартных решений, слаженной работы артиллерии, ПВО, БПС и разведки. Но героями поля боя были танкисты, саперы, разведчики и, в первую очередь, штурмовики", – добавил командир бригады.

Белецкий отметил, что штурмовые действия отвели удар врага по направлению Макеевки (Донецкая область) и сняли напряжение с других критических участков фронта в полосах соседних бригад.

"Сейчас оккупанты усиливают применение авиации, РСЗО и дальнобойной арты. Противник пытается вернуть утраченное. Но Третья штурмовая держит рубежи!" – резюмировали ситуацию в бригаде.

Напомним, что днем, 22 августа, бойцы Третьей штурмовой бригады показали первые кадры по наступлению на российских оккупантов в Харьковской области. На поле боя – дым, огонь, взрывы и стрельба.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее командир подразделения "Терра" в составе 3-й ОШБр с позывным "Абдулла" рассказал, что российские террористы продолжают активно применять на фронте управляемые авиабомбы. На Харьковском направлении враг сбрасывает КАБ с боевой частью до 500 кг по позициям украинских войск. В настоящее время вопрос противодействия вражеским авиабомбам не решен.

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