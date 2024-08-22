'Самая большая проблема – КАБы': в Третьей штурмовой рассказали о ситуации на Харьковском направлении. Видео

Российская террористическая армия продолжает активно применять на фронте управляемые авиабомбы. На Харьковском направлении враг сбрасывает КАБ с боевой частью до 500 кг по позициям украинских войск.

На данный момент вопрос противодействия вражеским авиабомбам не решена. Об этом в эфире телемарафона заявил командир подразделения "Терра" в составе 3 ОШБР с позывным "Абдула".

По словам военнослужащего, российские оккупанты применяют очень большое количество управляемых авиабомб. При чем по позициям украинских защитников прилетают КАБ с боевой частью до 500 кг.

"Враг применяет их очень в большом количестве. На данный момент эта проблема не решена. 250-500 кг боевой части прилетает в позицию, это просто ужас, прилетает, к сожалению, точно", – рассказал защитник.

Боец отметил, что решить проблему управляемых авиабомб могут истребители F-16 с соответствующими ракетами. Кроме того, украинские воины ожидают на усиление в виде систем противовоздушной обороны наземного базирования.

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"Ожидаем, что F-16 с ракетами "воздух-воздух", усиление нашими союзниками ПВО наземного базирования как-то решит этот вопрос. Но на данный момент это большая проблема", – объяснил военный.

Напомним, в районе Липцов Харьковской области россияне впервые за почти два месяца устроили массированный штурм с применением бронетехники. По замыслу врага, бронемашины и танки должны были доставить на "ноль" штурмовую пехоту и отойти.

Каксообащл OBOZ.UA, американские истребители F-16 уже используются на фронте. Вероятно, с этим связано, что в Харьковской области зафиксировано значительное уменьшение авиаобстрелов со стороны врага.