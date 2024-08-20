Оккупанты во время массированного штурма в районе Липцев потеряли 10 единиц техники из 12, – командир батальона ударных БПЛА

В районе Липцев Харьковской области россияне впервые за почти два месяца устроили массированный штурм с применением бронетехники. По замыслу врага, бронемашины и танки должны были доставить на "ноль" штурмовую пехоту и отойти.

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Однако помехой для реализации замысла российских захватчиков стали украинские воины, уничтожившие 10 из 12 единиц бронетехники, задействованной в штурме. Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире "Киев 24".

По его словам, попытку массированного механизированного штурма в районе Липцев после достаточно продолжительного перерыва россияне предприняли 13 августа.

"Противник засовывал большое количество бронированной техники впервые за последние 1,5 или 2 месяца. Применил ее по сценарию донецкому: танки и БМП были оборудованы сверху так называемыми "сараями", между телом бронированной машины и сверху наваренным сараем" находилась штурмовая пехота. Шли, в лучших традициях, колоннами. Противник первые две машины пускал с тралами. Это было сделано, чтобы пройти минные заграждения Сил обороны. И под броней находилась штурмовая пехота", – отметил Федоренко.

Бронетехника врага должна была доставить штурмовиков на "ноль", добавил он.

"Всего противник задействовал 12 единиц техники на коротком отрезке с одной целью: доставить максимально быстро штурмовую пехоту на переднюю линию столкновения, спешить и оттянуть бронированную технику. В это время противник прикрывал свои действия огневой мощью бронированных машин", – описал действия россиян Федоренко.

Однако Силы обороны в очередной раз внесли свои "коррективы" в планы захватчиков.

"За счет объединенной мощной боевой работы ряда бригад, удерживающих отрезок, было уничтожено 10 единиц бронированной техники из 12, принимавших участие в этих штурмовых действиях", – резюмировал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес".

Напомним, в общей сложности накануне, 19 августа, по данным Генштаба, на линии фронта украинские воины отминусовали 1330 оккупантов и 26 ББМ.

Также украинские воины обезвредили пять танков, 52 артиллерийских системы, один РСЗО, средство ПВО, 55 БпЛА оперативно-тактического уровня, ракету, 95 автомобилей и 22 единицы специальной техники оккупантов.