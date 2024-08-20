Минус 1330 оккупантов и 26 ББМ: озвучены потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки превратили в металлолом 258 единиц военной техники и вооружения оккупационной армии РФ. Во время боев ликвидировали и ранили около 1330 оккупантов.

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В общем на нашей земле положили примерно 601 800 личного состава российских войск. Обновленные по состоянию на 20 августа данные о потерях врага сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне бойцы уничтожили 52 артиллерийские системы (всего 17 156), 26 боевых бронированных машин (16 521), пять танков (8518), одну РСЗО (1166), одно средство ПВО (926) ВС РФ.

Защитники сбили одну российскую крылатую ракету (всех 2438) и 55 беспилотников оперативно-тактического уровня (13864).

Также воины сожгли еще 95 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 23 142), 22 – спецтехники (2885).

С начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили и 367 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров, подлодку российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащие группы "Циклон" Международного легиона ГУР совершили мощную операцию на Кинбурнской косе, нанеся значительный удар по позициям врага. Были уничтожены наблюдательный пункт и техника оккупантов.

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