У врага минус наблюдательный пункт и техника: легионеры ГУР устроили "бавовну" на Кинбурнской косе. Видео
Военнослужащие группы "Циклон" Международного легиона ГУР МО Украины провели мощную операцию на Кинбурнской косе. Наши защитники нанесли значительный удар по позициям врага.
Соответствующее видео показала пресс-служба разведки. Кадры демонстрируют масштабные результаты этой операции, в результате которой были уничтожены многочисленные враждебные цели.
Среди уничтоженных целей – пулеметные расчеты, боевая машина "Тигр" и бронетранспортер с личным составом. Украинские военные также уничтожили несколько пикапов и УАЗов, использовавшихся врагом для перевозки личного состава и техники.
Важным достижением операции явилось уничтожение наблюдательного пункта противника. Среди других пораженных целей были расчеты ПТРК и минометный расчет, выполнявшие огневые задания по украинским позициям.
На кадрах также зафиксировано уничтожение антенн противника. Дополнительно были поражены несколько объектов, где находился личный состав противника, включая расположение в домах.
Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины нанесли новые удары по объектам российских оккупационных войск на захваченных украинских территориях, а также на территории государства-агрессора. В течение двух недель (с 5 по 18 августа) у захватчиков было отменено по меньшей мере семь баз и штабов и четыре склада с вооружением.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 августа воины ГУР во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины нанесли удар по комбинату "Кавказ" в Ростовской области РФ. На объекте оккупанты хранили нефть и нефтепродукты, предназначенные для нужд оккупационной армии.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!