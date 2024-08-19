У врага минус наблюдательный пункт и техника: легионеры ГУР устроили 'бавовну' на Кинбурнской косе. Видео

Военнослужащие группы "Циклон" Международного легиона ГУР МО Украины провели мощную операцию на Кинбурнской косе. Наши защитники нанесли значительный удар по позициям врага.

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Соответствующее видео показала пресс-служба разведки. Кадры демонстрируют масштабные результаты этой операции, в результате которой были уничтожены многочисленные враждебные цели.

Среди уничтоженных целей – пулеметные расчеты, боевая машина "Тигр" и бронетранспортер с личным составом. Украинские военные также уничтожили несколько пикапов и УАЗов, использовавшихся врагом для перевозки личного состава и техники.

Важным достижением операции явилось уничтожение наблюдательного пункта противника. Среди других пораженных целей были расчеты ПТРК и минометный расчет, выполнявшие огневые задания по украинским позициям.

На кадрах также зафиксировано уничтожение антенн противника. Дополнительно были поражены несколько объектов, где находился личный состав противника, включая расположение в домах.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины нанесли новые удары по объектам российских оккупационных войск на захваченных украинских территориях, а также на территории государства-агрессора. В течение двух недель (с 5 по 18 августа) у захватчиков было отменено по меньшей мере семь баз и штабов и четыре склада с вооружением.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 августа воины ГУР во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины нанесли удар по комбинату "Кавказ" в Ростовской области РФ. На объекте оккупанты хранили нефть и нефтепродукты, предназначенные для нужд оккупационной армии.