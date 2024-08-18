Демилитаризовано еще 12 объектов оккупантов: ВСУ устроили новый сезон 'бавовны'

Силы обороны Украины нанесли новые удары по объектам российских оккупационных войск на захваченных украинских территориях, а также на территории государства-агрессора. В течение двух недель (с 5 по 18 августа) у захватчиков было отминусовано по меньшей мере семь баз и штабов и четыре склада с вооружением.

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Кроме того, был поражен склад с горюче-смазочными материалами войск России. Карту демилитаризации захватнической российской армии опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

Так, потери россияне понесли на Херсонщине, Донетчине, Запорожье, а также на территории нескольких регионов РФ:

– Новый Оскол, Белгородская область России – минус рембаза;

– Липецк, Россия – минус БК;

– Борисоглебск, Воронежская область России – попадание в базирование;

– Каховский район, Херсонщина – минус БК и попадание в базирование;

– Мелитопольский район, Запорожская область – попадание в базирование;

– Кинбургская коса, Николаевская область – минус БК;

– Донецк – минус БК и попадание в базирование;

– Токмак (район), Запорожская область – попадание в базирование;

– Волновахский район, Донецкая область – попадание в базирование;

– Пролектарск, Ростовская область России – попадание в ГСМ.

Напомним, что в течение 17 августа Силы обороны Украины уничтожили 205 единиц военной техники и вооружения войск РФ, среди которых более 70 систем артиллерии. В боях на фронте защитники отминусовали 1170 российских оккупантов.

С начала полномасштабной войны на украинской земле обезвредили уже около 599 350 личного состава российской армии и ее вооруженных формирований, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 августа воины ГУР во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины нанесли удар по комбинату "Кавказ" в Ростовской области РФ. На объекте оккупанты хранили нефть и нефтепродукты, предназначенные для нужд оккупационной армии.