ВСУ обезвредили 1170 оккупантов и более 70 систем артиллерии РФ за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 205 единиц военной техники и вооружения войск РФ, среди которых более семи десятков систем артиллерии. В боях на фронте защитники отминусовали 1170 российских оккупантов.

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С начала полномасштабной войны на украинской земле обезвредили уже примерно 599 350 личного состава российской армии и ее вооруженных формирований. Обновленные данные о потерях врага на 18 августа сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Так, накануне наши воины сожгли 71 артиллерийскую систему (всех 17 056), семь боевых бронированных машин (16 480) и семь танков (8508), одну РСЗО (1161) оккупационных сил.

Также были сбиты 38 беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 13 752), уничтожены еще 79 единиц автомобильной техники и автоцистерн (22 992), две – спецтехники (2846) врага.

Кроме этого, на счету Сил обороны Украины есть 2432 сбитые российские крылатые ракеты, 367 самолетов и 328 вертолетов, 923 уничтоженных средства ПВО, 28 потопленных кораблей и катеров, а также одна подлодка.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 августа в Курской области РФ бойцы ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Он был поражен из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Стингер", что попало на видео.

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