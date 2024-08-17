В сети показали вероятный момент сбивания российского Ка-52 на Курщине: эффектное видео

10 августа в Курской области Вооруженные Силы Украины сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Он был поражен переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) "Стингер".

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Кадры этого эффектного момента опубликовали воины 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В разгар наступления ВСУ в Курской области, российские военные корреспонденты сообщили о сбитии боевого вертолета Ка-52.

Прессслужба Десантно-штурмовых войск подтвердила уничтожение ударного вертолета. Ка-52 был поражен во время боевого вылета посредством переносного зенитного комплекса.

По данным российских военкоров, роковой выстрел был произведен "в упор".

Экипаж Ка-52, состоявший из летчика и штурмана-оператора, погиб в полном составе. Вертолет был сбит у российско-украинской границы и упал всего в 1,5 километре от него, неподалеку от поселка Олешня Курской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Десантно-штурмовых войсках ВСУ 17 августа заявили, что их воины продолжают уверенно продвигаться в Курской области.

В ISW в свою очередь указали, что Силы обороны накануне продвинулись юго-восточнее Суджи и сохраняют присутствие на всей территории, которая заявлялась как подконтрольная ВСУ. В то же время ВСУ разрушили, вероятно, два моста через реку Сейм.

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